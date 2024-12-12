СК назвал причину конфликта с избиением школьницы на пляже в Крыму

Следственный комитет РФ выяснил причины агрессивного поведения по отношению к девочке-подростку, которое проявили ее сверстники на одном из пляжей Крыма.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором подростки избивают 15-летнюю девочку на пляже в Щелкове. На кадрах видно, как другая девочка, участвующая в потасовке, грубо общается со своей ровеснице, после чего бьет ее по голове.

Расследование по факту происшествия поручил провести глава СК России Александр Бастрыкин. По информации управления СК по Республике Крым, предварительной причиной конфликта стала ссора двух девочек из-за юноши.

В настоящий момент следственные органы продолжают расследование этого инцидента. Правоохранители уже опросили потерпевшую, участников конфликта, а также родителей девочек и свидетелей происшествия. В ходе расследования специалисты также изучают видео, появившееся в интернете.

Ранее портал Regions выяснил подробности скандальной истории с избиением школьницы в подмосковных Котельниках.