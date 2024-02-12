СК подключился к поискам спортсменки в Дагестане

Так, в полицию обратилась жительница Северной Осетии, сообщив о том, что 22-летняя дочь Анна не выходит на связь. Спортсменка вышла из Дворца спорта имени Али Алиева и просто исчезла. В СКР сообщили, что проводят проверку по факту пропажи девушки, по результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

При этом, в МВД уточнили, что девушка приезжала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу, но проиграла и сильно распереживалась из-за этого инцидента. Она вышла из дома, добавили в полиции, оставив там телефон. Ее видели последний раз на берегу в субботу, девушка стояла по пояс в воде, пишет РИА Новости. Сейчас ведутся масштабные поиски пропавшей.