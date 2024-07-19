СК: подросток утонул на глазах у братьев в Тазовском районе ЯНАО

На Ямале расследуют дело о гибели 17-летнего юноши в водоеме. Следственный комитет по региону выстроил примерную картину произошедшего в роковой день. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Об утоплении юноши в Мессояхской тундры стало известно 17 июля. Молодой человек утонул во время купания недалеко от стоянки оленеводов прямо на глазах у братьев. Родственники погибшего пытались его спасти, но по итогу достали из воды уже бездыханное тело.

Сейчас продолжается доследственная проверка по факту произошедшего. Выяснят, почему купание закончилось трагедией.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе пропала петербургская сапбордистка. Ее искали почти неделю и лишь 19 июля выловили из моря тело.