Сотрудники Следственного комитета России предоставили информацию о том, что в населённом пункте Суджа военнослужащие Вооружённых сил Украины совершили убийства мирных граждан. Об этом рассказала Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации.

Помимо этого, радикально настроенные представители украинского национализма подвергли артиллерийскому огню жилые дома в Судже. В итоге некоторые из строений были уничтожены.

«В январе–феврале 2025 года в городе Судже боевики ВСУ занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители», — добавили в ведомстве.

В Следственном комитете подчеркнули, что расследование будет продолжаться, пока не будут установлены все детали преступлений, совершённых Вооружёнными силами Украины, и пока не будут привлечены к ответственности все причастные к ним лица.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ расправились почти со всеми мужчинами в курском селе Николаево-Дарьино.