СК: при обстреле Бердянска погибла член избирательной комиссии

6 марта в Бердянске произошел теракт. Утром среды в городе раздался взрыв, который уничтожил автомобиль, пишет РИА Новости .

По данным издания, которое ссылается на слова главы «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, все произошло ранним утром среды: член участковой избирательной комиссии, у которого имеется право решающего голоса, села в машину, которая была припаркована возле дома на улице Герцена.

Девушка не знала, что под автомобилем заложено взрывное устройство, которое сработало. Несмотря на своевременное прибытие машины «скорой», девушка скончалась в больнице из-за полученных травм. Сейчас по факту теракта возбуждено и расследуется уголовное дело, преступников ищут, добавили в СК России.