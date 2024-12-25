СК проверит сообщения о рейдерах, выселяющих москвичей из квартир

В эфире программы «Вести» вышел сюжет, в котором рассказывалось о жителях Москвы, оставшихся без жилья из-за рейдеров.

Было отмечено, что жертвами злоумышленников стали несколько десятков человек. Рейдеры якобы отобрали у них квартиры за долги.

Данная информация заинтересовала председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку, сообщается в телеграм-канале СК.

Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Ранее сообщалось о том, что СК РФ возбудит уголовное дело о бездействии при ликвидации разлива мазута в Анапе.