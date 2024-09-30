СК проверит сведения про цыган, взявших в рабство участника СВО под Тулой

В Тульской области из лап вероятных захватчиков освободили ветерана спецоперации. Как пишет «ТУЛАСМИ» , главный СК России начал проверку по делу о незаконном лишении свободы.

Проверку организовали после информации, размещенной в СМИ со ссылкой на волонтера движения против рабства «Альтернатива» Артема Гончарова. По его сведениям, из рабства на территории Тульской области освободили десять человек, включая ветерана СВО. Предполагаемыми рабовладельцами были цыгане. Они якобы обманом заманивали людей, лишали свободы и заставляли работать бесплатно.

Тульские следователи проводят проверку на наличие состава преступления по статье «Незаконное лишение свободы». Доклад от тульских органов затребовал глава СК России.

Ранее сообщалось, что внук ветерана ВОВ пошел мстить украинцам на СВО из-за украденных медалей деда.