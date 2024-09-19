Внук ветерана ВОВ пошел мстить украинцам на СВО из-за украденных медалей деда

Внук ветерана ВОВ Николая Пташкина отправился в зону спецоперации, когда узнал, что украинские бойцы украли документы и медали его деда. Об этом пишет ИА Регнум.

Дмитрий Пташкин был разбит от новости, что памятные и важные исторические вещи его семьи были украдены ВСУшниками. Это стало известно после освобождения поселка Снагость, освобожденного ВС РФ. Там же запечатлели, что у ликвидированного националиста были украденные медали и документы Пташкина-старшего. Ситуация настолько разозлила Дмитрия, что он решил отправиться на СВО, отомстить и показать, что бывает за мародерство.

«У моего брата (внука Николая Пташкина) и до этого были мысли отправиться на СВО, но вся ситуация с медалями его подтолкнула. Сейчас он находится на обучении и в пятницу уже отправляется на СВО», – рассказала внучка Николая Пташкина, Татьяна.

Николай Андреевич Пташкин попал на фронт в 19 лет в середине ВОВ. Он успешно служил в 16-й стрелковой дивизии, но получил ранение. В мирной жизни обзавелся большой семьей: у него было 10 детей. Многие проживают на территории Курской области.

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