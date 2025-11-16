Следы насилия: названа вероятная причина смерти ребенка, голову которого нашли в утопленном рюкзаке

Следствие установило предварительную причину смерти ребенка, чью голову обнаружили в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Baza, ссылающейся на источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мальчик 7-10 лет погиб от асфиксии — на его шее зафиксированы характерные гематомы, свидетельствующие о насильственном удушении. Экспертиза показала, что с момента гибели ребенка прошло более 48 часов.

В настоящее время водолазы продолжают тщательное обследование акватории пруда в поисках останков тела или других вещественных доказательств, которые могли бы пролить свет на обстоятельства преступления.

Уголовное дело об убийстве, возбужденное по факту обнаружения останков, взято на особый контроль прокуратурой.

Напомним, жуткий рюкзак и пакет вытащили из воды утром, 16 ноября. Находу сделали рабочие у Гольянского пруда, которые и вызвали полицию. Прокуратура и СК пишут, что обнаружили внутри фрагмент тела ребенка, без уточнений. СМИ же указывают, что речь идет о голове малолетнего, которая оказалась отдельно от тела.