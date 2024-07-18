СК раскрыл подробности о смерти трехлетнего ребенка в Междуреченске

Инцидент произошел на улице Октябрьской под покровом ночи. Было установлено, что ребенок был в квартире с родителями и двумя братьями. Семья уснула при открытом окне на балконе, что стало фатальной ошибкой: трехлетний проснулся и забрался на подоконник, после чего рухнул вниз. После падения с девятого этажа какое-то время он был живым, но врачи уже не смогли ему помочь.

Падение ребенка заметила соседка, которая и сообщила о трагедии полиции и скорой помощи. Совсем скоро разбудили и мать мальчика.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В очередной раз гражданам напоминают, что за детьми нужно особое внимание летом: часто они облокачиваются на москитные сетки и падают, или аналогично истории из Междуреченска, не находят опоры вовсе. Чаще всего такие случаи заканчиваются летальным исходом.

Ранее сообщалось, что в соцсетях осудили женщину, которая выпала с 11 этажа во время мытья окна.