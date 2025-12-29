СК раскрыл жуткие подробности об обнаружении жертв «богородского маньяка»

В ходе расследования установлена пятая потерпевшая и, что самое главное, обнаружены тела двух девушек, считавшихся пропавшими.

Ключевой прорыв в расследовании обеспечили не стандартные оперативные меры, а тонкая психологическая работа. Специалисты-психологи Главного управления криминалистики СК России и управления криминалистики по Московской области вместе с законными представителями сумели установить доверительный контакт с малолетним сыном обвиняемого. Информация, полученная от ребенка, оказалась решающей для следствия. Именно эти показания позволили целенаправленно обследовать территорию домовладения с применением специальной поисковой техники.

В результате в компостной яме на глубине двух метров было обнаружено тело одной из пропавших девушек, а затем в колодце на участке — тело второй.

Таким образом, от действий обвиняемого пострадали пять молодых женщин: двое были убиты, двум удалось сбежать из его дома, а также в счет пошла супруга, которую мужчина систематически насиловал и принуждал к наркотикам.

Напомним, что преступник использовал четко отработанную схему: он размещал объявления на одном из популярных интернет-сервисов о поиске няни для своего ребенка. Девушки, откликаясь на предложение о работе, приезжали к нему в дом в Богородском округе, после чего становились жертвами — их удерживали, подвергали сексуальному насилию и склоняли к употреблению наркотиков. Две из них бесследно исчезли, а на допросах мужчина категорически отрицал свою причастность к их исчезновению.

В настоящее время по делу назначен комплекс судебных экспертиз, а следователи продолжают собирать и закреплять доказательственную базу.

