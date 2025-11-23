Раскрыто, почему студентка пошла работать няней в дом к богородскому маньяку-серийнику

Подруга 19-летней Дарьи, ставшей жертвой предполагаемого маньяка в Богородском округе, рассказала о их последней встрече за год до трагедии. Об этом она высказалась в беседе с aif.ru .

Студентка юридического факультета Российского университета кооперации, описанная как общительная и ответственная, пропала 27 июля 2025 года после отклика на объявление о работе няней. По словам подруги, Дарья всегда хорошо ладила с детьми, что объясняет ее выбор подработки. Просто ей не повезло наткнуться на объявление маньяка.

«Даша в целом очень коммуникативная была. Когда мы еще учились, она с младшими классами всегда тепло взаимодействовала, ей бы подошла работа с детьми», — отметила Кристина.

Напомним, что трагедия раскрылась лишь в ноябре, когда была задержана 46-летняя жительница СНТ «Звезда», подозреваемая в серии преступлений против откликнувшихся на ее объявления девушек.

20 ноября был задержан 46-летний Дмитрий, житель СНТ «Звезда», подозреваемый в совершении этих преступлений. По предварительным данным, он один воспитывал девятилетнего сына и расправлялся с нянями, возможно, из-за личных психологических травм. Его супруга, которая, вероятно, также стала жертвой насилия, покинула семью еще весной.

