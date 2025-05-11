СК РФ проверит законность выдачи гражданства РФ детям, растоптавшим георгиевскую ленту в Обнинске

В Обнинске уроженцы Таджикистана растоптали символы Победы. Теперь следственный комитет проверит, насколько законно они получили гражданство России. Об этом сообщило ИА «Регнум».

В сети появилось видео, снятое в Обнинске. На нем двое детей снимают флаг с георгиевской лентой, а затем топчут его ногами. Дело происходит в жилом комплексе «Космос 2.0», который расположен на улице Табулевича. Уже стало известно, что поступок совершен двумя несовершеннолетними уроженцами Таджикистана, которые имеют российское гражданство. Правоохранители установили и самих виновников, которым всего 8 и 10 лет, и их родителей.

«В ближайшее время будут проведены мероприятия по проверке законности получения членами семьи российского гражданства», — указали журналистам в СК РФ.

По факту осквернения символа воинской славы России уже возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что вандалы снова испортили стену Виктора Цоя на Арбате. На этот раз хулиганы нанесли на нее надпись «Мрачные щи» красной краской. Это вызвало возмущение у поклонников музыканта и неравнодушных граждан.