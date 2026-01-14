СК России за 15 лет обеспечил возмещение ущерба на сумму свыше ₽1 трлн

Следственные органы России за 15 лет своей работы смогли обеспечить возмещение ущерба от преступной деятельности на сумму свыше ₽1 трлн. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС , приуроченном к юбилею ведомства.

По его словам, общий объем средств, возвращенных пострадавшим и государству на стадии предварительного расследования, превысил один триллион рублей. Кроме того, для гарантии последующей компенсации причиненного вреда и исполнения судебных решений следователями был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около ₽900 млрд.

Глава ведомства также сообщил, что за время существования Следственного комитета в суды направлено почти 1,5 млн уголовных дел. В рамках этих производств к уголовной ответственности были привлечены около 1,6 млн человек.

Таким образом, по оценке руководителя СК, результаты работы ведомства за прошедшие годы свидетельствуют о высокой эффективности следственной деятельности и значительном вкладе в восстановление нарушенных прав граждан и организаций.

