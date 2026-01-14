Фото: [ Флаг на фоне неба на стадионе «Труд» в поселке Малаховка округа Люберцы/Медиасток.рф ]

В публичном пространстве вновь возрос интерес к исторической фигуре Григория Распутина и его высказываниям, которые некоторые интерпретируют как пророчества. Распутин, живший в конце XIX — начале XX века, был известен своим влиянием на семью императора Николая II, пишут РИА Новости.

Согласно историческим свидетельствам, в 1914 году Распутин выступал против вступления России в Первую мировую войну, предрекая, что это приведет к падению династии Романовых. Его слова, записанные современниками, часто носят мрачный и аллегорический характер, упоминая «трех голодных змеев», ползущих по Европе, и «башни — замки смерти».

Впоследствии часть его высказываний была истолкована как предсказание глобальных катастроф XX века, включая мировые войны и техногенные аварии. В последнее время отдельные публицисты пытаются провести параллели между его туманными фразами и современными событиями, однако такие сопоставления носят субъективный характер и не являются научно подтвержденными.

Сам Распутин, согласно сохранившимся источникам, отрицал наличие у него пророческого дара. Историки рассматривают его фигуру в контексте глубокого социально-политического кризиса, предшествовавшего революции 1917 года.

