СК с МВД начали проверку ЧП с избиением мужчины подростками в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде региональные управления Следственного комитета и Министерства внутренних дел проводят проверку информации о том, что группа подростков избила мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомств.

В ходе мониторинга средств массовой информации сотрудники регионального следственного управления обнаружили видеозапись, на которой запечатлен момент, когда группа подростков избивает мужчину во дворе жилого комплекса в Нижнем Новгороде.

«По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении Следственного управления СК по региону.

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации, говорится о том, что руководитель Следственного комитета Российской Федерации затребовал предоставить информацию о ходе расследования инцидента с участием подростков, совершивших хулиганский поступок.

В то же время представители пресс-службы Главного управления МВД России по Нижегородской области сообщили представителям СМИ, что в полицию не поступало сообщений или заявлений о происшествии с подростками в жилом комплексе «Новая Кузнечиха». Однако сотрудники полиции начали проверку информации, опубликованной в интернете.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске задержали двоих мужчин, напавших на фельдшера скорой помощи. Преступление было совершено 28 января возле подъезда одного из жилых домов. Двое мужчин без причины напали на медика и избили его. По факту случившегося возбудили уголовное дело.