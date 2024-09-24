В СК РФ опровергли версию об отравлении семьи в Красноярском крае дихлофосом

Семья из Назаровского района Красноярского края не могла отравиться дихлофосом от мух.

Эксперты КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» сообщили, что в организме отца и одной из девочек не обнаружено следов инсектицидного средства, заявил РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета России.

О том, что дом семьи в день отравления обрабатывали дихлофосом, на допросе сообщили родители умерших в результате отравления детей. По их словам, дети во время обработки находились на улице.

Ранее сообщалось о том, что четверо умерших детей под Красноярском по ошибке отравились средством для травли мух.