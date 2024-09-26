В Воронеже военного отправили в колонию за жестокое убийство многодетной женщины

Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговор бойцу, который сбежал из части и расправился с девушкой, отказавшей в свидании. Об этом пишет «Газета.Ru» .

Военный был знаком жертвой давно: во время увольнения он оставался у нее ночевать. Однако в очередной приезд в ходе застолья он предложил девушке поехать с ним в гостиницу. Неожиданно возлюбленная отказала. Тогда мужчина забрал нож и вещи, а вскоре вернулся, чтобы закатить скандал на почве ревности. Когда пара вышла из дома, агрессор нанес спутнице точный удар в горло: после такого она не выжила.

Экспертиза показала, что у военного есть «признаки органического расстройства личности». Однако также установили, что конкретно в момент преступления военный был совершенно вменяем, то есть, осознавал что делает.

Кроме того, узнали, что военный сбежал из части за месяц до убийства. Он хотел отдохнуть от службы, но напился и попался полиции во время нарушения общественного порядка.

Суд назначил военному десять лет колонии строгого режима. Его также обязали выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации матери погибшей девушки: у нее остались четверо детей.

Ранее сообщалось, что боксер, избивший за отказ в интиме девушку в Троицке, попал под уголовное дело.