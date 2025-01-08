СК возбудил дело на таксиста за угрозы в адрес жительницы Красногорска

В Красногорске Московской области управление Следственного комитета по региону начало расследование уголовного дела в отношении водителя такси, который препятствовал одной из местных жительниц покинуть парковку и угрожал ей расправой.

Согласно информации, полученной от Следственного комитета, видеозапись инцидента была опубликована в социальных сетях. На записи видно, как водитель такси угрожал женщине и препятствовал ей покинуть парковку, блокируя проезд своим автомобилем.

«В связи с появившейся публикацией следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении Следственного комитета в Телеграм-канале.

Расследование находится под пристальным вниманием руководства Следственного комитета.

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