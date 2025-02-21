СК возбудил дело о разжигании ненависти к россиянам в Абхазии

Следственный комитет Российской Федерации инициировал расследование в связи с проявлением ненависти и вражды по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Абхазии, независимо от их национальной принадлежности. Об этом стало известно из заявления, сделанного Светланой Петренко, официальным представителем Следственного комитета Российской Федерации.

В ходе расследования, проведенного как в России, так и в самой Абхазии, было выявлено, что в период до 16 февраля некоторые люди в интернете публично выступали с призывами к преследованию представителей определённых национальностей.

«В Главном следственном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Республике Абхазия армян, русских и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ)», — сказала она.

Петренко обратила внимание на то, что в призывах содержатся утверждения, которые оправдывают и поддерживают идею о необходимости масштабных репрессий, а также совершения других незаконных действий, включая применение силы, в отношении людей, принадлежащих к армянской национальности. Также рассматриваются и другие ситуации.

В ходе расследования следователи проверяют, причастны ли к совершению преступления Дмитрий Ардзинба, Геннадий Айба, Гоча Пилия, Масик Шакрыл, Энвер Бганба, Юрий Ванаба и другие лица.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин займется фактами нарушения прав россиян в Абхазии на фоне выборов.