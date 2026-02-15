СК возбудил дело после падения наледи на прохожую в Ивантеевке

Зима в Подмосковье снова напомнила о своей коварной природе, и на этот раз жертвой стихии стала 40-летняя жительница Ивантеевки. 13 февраля 2026 года прогулка по городу обернулась для женщины экстренной госпитализацией: с крыши одного из зданий на нее рухнула массивная глыба льда. Травмы оказались настолько серьезными, что пострадавшую доставили в больницу.

Случившееся не осталось без внимания правоохранительных органов. Следственный отдел по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящий момент следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить виновных. В повестке дня — допросы свидетелей и должностных лиц, которые должны были следить за состоянием крыши, но, видимо, предпочли созерцать снежную шапку, а не сбрасывать ее. Предстоит выяснить, кто именно отвечал за уборку снежной наледи с злополучной кровли и почему коммунальные службы проигнорировали опасность.

