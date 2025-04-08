СК возбудил уголовное дело после стрельбы студента в колледже в Новом Уренгое

После стрельбы в одном из колледжей Нового Уренгоя было возбуждено уголовное дело о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщило управление СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как стало известно ранее, студент открыл стрельбу в одном из учебных заведений города. Согласно предварительным сведениям, пуля угодила в интерактивную доску, а инцидент обошелся без пострадавших. Какая-либо информация о личности стрелявшего не раскрывается.

А в Мурманске был госпитализирован мужчина, которые стрелял с одной из городских крыш. В результате преступных действий никто не пострадал, а стрелку вменяют покушение на убийство и посягательство на жизнь представителей власти.