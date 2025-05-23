СК возбудил уголовное дело возбуждено после стрельбы около вокзала в Воронежской области

В связи с сегодняшним инцидентом, произошедшим у железнодорожного вокзала в Россоши, возбуждено уголовное дело, о чем информирует пресс-служба Следственного комитета России по Воронежской области.

В пятницу вечером, 23 мая, около восьми часов вечера, на железнодорожном вокзале в городе Россошь, расположенном в Воронежской области, произошло происшествие. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям. В результате инцидента один человек получил ранения и был госпитализирован.

Стрелявший скрылся с места происшествия, и правоохранительные органы начали операцию по его поиску. По предварительным данным, нападавшим является Владимир Т., 1986 года рождения, ранее имевший проблемы с законом.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц)», — говорится в сообщении СК РФ в телеграм-канале.

Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, в районе железнодорожного вокзала в городе Россоши произошло нападение с применением огнестрельного оружия. В результате был ранен один из прохожих, выстрел был произведён в область груди. Преступник скрылся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются определить, где находится человек, который открыл огонь, и выяснить все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что перед стрельбой в Россоши случился конфликт.