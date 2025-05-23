Перед стрельбой в Россоши случился конфликт

Перед стрельбой в Россоши Воронежской области случился конфликт. Как сообщил телеграм-канал SHOT, 38-летний Владимир Токарев поругался с мужчиной, а после достал огнестрельный пистолет и открыл стрельбу.

По сведениям информационного канала, злоумышленник выстрелил сопернику в спину, пуля прошла навылет. Потерпевшему сделали в больнице операцию, а сейчас он находится в тяжелом состоянии. Кроме того, несколько выстрелов Токарева пришлось в сторону случайных людей. Известно, что ранее мужчина был судим за разбойное нападение. В настоящее время стрелка ищут в Россоши и находящихся поблизости населенных пунктах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее появились подробности убийства в Испании бывшего советника Януковича. Побывавшие на месте преступления эксперты установили, что киллер совершил в экс-политика не менее девяти выстрелов. По подозрению в причастности к преступлению ведется розыск трех человек.