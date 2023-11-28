СК: ВСУ применили в Донецке американские ракеты HARM

Следственный комитет России засек применение американской ракеты в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным военных следователей, украинские войска обстреляли Киевский район города, выпустив по нему днем несколько ракет. По предварительным данным, во время обстрела были применены авиационные ракеты американского производства HARM.

О применении американских снарядов свидетельствуют найденные на месте происшествия осколки боеприпаса. Сообщается, что обломки выпущенной ракеты следователи смогли найти в стене поврежденного ей здания.