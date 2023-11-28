СК: ВСУ применили в Донецке американские ракеты HARM
Фото: [©Сергей Батурин/РИА Новости]
Следственный комитет России засек применение американской ракеты в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным военных следователей, украинские войска обстреляли Киевский район города, выпустив по нему днем несколько ракет. По предварительным данным, во время обстрела были применены авиационные ракеты американского производства HARM.
О применении американских снарядов свидетельствуют найденные на месте происшествия осколки боеприпаса. Сообщается, что обломки выпущенной ракеты следователи смогли найти в стене поврежденного ей здания.