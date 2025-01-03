СК взял под контроль дело о нападении на бригаду скорой помощи на Урале

По факту нападения на врачей скорой помощи в Свердловской области возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Бастрыкин также поручил представить ему доклад о расследовании этого дела.

Как сообщало URA.RU, инцидент произошел вечером 1 января. У входа в подъезд на врачей «скорой» напала компания нетрезвых мужчин. Они отобрали у женщины-фельдшера чемодан и ударили им ее по голове.

Всех хулиганов задержали, троих привлекли к административной ответственности, а нападавшего поместили под стражу, заявил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее сообщалось о том, что врачи в Подмосковье спасли мужчину, на которого напал бык.