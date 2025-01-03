СК взял под контроль дело о нападении на бригаду скорой помощи на Урале
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По факту нападения на врачей скорой помощи в Свердловской области возбуждено уголовное дело.
Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Бастрыкин также поручил представить ему доклад о расследовании этого дела.
Как сообщало URA.RU, инцидент произошел вечером 1 января. У входа в подъезд на врачей «скорой» напала компания нетрезвых мужчин. Они отобрали у женщины-фельдшера чемодан и ударили им ее по голове.
Всех хулиганов задержали, троих привлекли к административной ответственности, а нападавшего поместили под стражу, заявил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ранее сообщалось о том, что врачи в Подмосковье спасли мужчину, на которого напал бык.