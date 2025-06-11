В Крыму раскрыли мошенническую схему обмана контрактников

В Крыму задержали трех жителей Симферополя, подозреваемых в мошенничестве, связанном с обманом граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ на службу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Отмечается, что злоумышленники, представляясь сотрудниками силовых структур, выманивали у граждан деньги, обещая оформить документы о непригодности для службы в зоне спецоперации, однако никаких дальнейших действий в отношении них предпринято не было.

Следствие выяснило, что задержанные ради личной выгоды склоняли контрактников отправлять им часть средств, полученных при заключении контракта с Минобороны. Вскоре мошенники просто исчезали.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они уже признали свою вину и оказывают содействие следствию.

Подозреваемые заключены под стражу на два месяца. Ведутся дополнительные следственные действия для установления всех обстоятельств преступной схемы.

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