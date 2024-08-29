СК заинтересовался кемеровчанкой, угрожавшей убить детей на площадке

Поведение неадекватной женщины в кемеровском Сквере искусств шокировало детей и их родителей. Как пишет VSE42.RU , ситуацией заинтересовались следователи.

В Сети распространился ролик с истерикой блондинки. Женщина вела себя неадекватно: кричала на детей, грозила их убить и всячески оскорбляла. Также она вырвала шнурок с толстовки мальчика, а затем опрокинула велосипед. Ситуация вывела ребенка на слезы, он оказался в совершенно беззащитной позиции.

По сообщению кемеровчан, это не первый подобный случай. Женщина кидается на других детей, если они хоть как-то обидели ее ребенка. С родителями агрессивная львица разбираться не хочет и бесед не ведет.

Информация о поведении гражданки дошла до следователей. Они организовали проверку по ситуации.

Ранее сообщалось, что в Кемерове мужчина преследовал подростков до квартиры. Через несколько дней его вычислили и задержали для дальнейших разбирательств.