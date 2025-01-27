СК заинтересовался линейкой в иркутской школе, где дети попадали в обморок

В Усольском районе Иркутской области дети потеряли сознание во время школьной линейки. По данным Инфо24 , ученики могли пойти на хитрость и имитировать недомогание.

Инцидент случился в поселке Мишелевка. Во время торжественной линейки, приуроченной к годовщине снятия блокады Ленинграда, некоторые дети почувствовали головокружение, а несколько упали в обморок. По предварительной версии, ученикам могло стать плохо из-за духоты в зале.

Также есть версия, где несколько детей притворились, так как не хотели находиться на мероприятии и планировали прогулять уроки. Однако точные причины и детали произошедшего установят в ходе проверки, организованной следователями регионального СУ СК. В ведомстве подчеркнули, что детей осматривал врач. Все юные сельчане чувствуют себя хорошо: угроз их жизням и здоровью нет.

Ранее сообщалось, что две семьи с детьми отравились в подмосковном городе после обработки дома токсичным средством.