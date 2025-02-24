СК заинтересовался нападением алабая на кузбассовцев

Кемеровчане пожаловались на агрессивную крупную собаку в Рудничном районе на парковке у кафе. Как пишет VSE42.Ru , после нападения животного местный СК начал доследственную проверку.

Сибиряки забили тревогу в соцсетях. Одна из кемеровчанок рассказала, что на ее свекра напал алабай у заведения общепита. Отбивались от бездомного пса на парковке, а позже были вынуждены отправиться в травмпункт. При этом автор поста отметила, что уже во время ожидания помощи они пообщались с соотечественником, и тот, как оказалось, тоже сидел в очереди из-за укуса от того же алабая.

Женщина призвала владельцев кафе провести отлов и заняться вопросом, так как считает, что пес создает угрозу для жителей, включая детей.

Ситуация вызвала обсуждения и споры, но точку в вопросе, вероятно, поставят правоохранители. Как стало известно, кузбасские следователи после появления информации в Сети организовали проверку. Все подробности истории с нападением собаки проверят.

Ранее сообщалось, что агрессивная стая собак напала на ребенка в Ставрополе. Она получила серьезные травмы и погибла.