СК заинтересовался нарушением жилищных прав многодетного отца в Подмосковье

Сюжет об этом вышел в правовой передаче на одном из федеральных каналов.

Ситуация привлекла внимание председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Помимо ущемления жилищных прав, мужчина и его старший сын подверглись насилию со стороны нынешнего сожителя женщины, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее по факту нарушения прав многодетного отца уже было возбуждено уголовное дело, материалы которого переданы в суд. Но после выхода передачи следователи вновь возбудили дело, уже по факту самоуправства в отношении мужчины и его детей.

Глава СК РФ дал поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить ему о ходе расследования нового головного дела, а также о результатах рассмотрения судом ранее возбужденного уголовного дела. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате СК.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения сверстниками школьницы в Крыму.