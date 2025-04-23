СК заинтересовался танцами подростков на мемориале в Кузбассе

В Междуреченске Кемеровской области молодые люди устроили танцы на мемориале, посвященного погибшим горнякам. Как пишет VSE42.Ru , СК начал доследственную проверку.

Правоохранительные органы решили разобраться в истории с танцующими на мемориале подростками. В пресс-службе СУ СК по Кузбассу отметили, что начали доследственную проверку. Все детали и обстоятельства произошедшего выяснят, как и личности участников скандального случая.

Процессуальное решение примут после завершения проверки.

Напомним, подростков на мемориале погибшим шахтерам заметили 21 апреля. Молодые люди прыгали и топтались по месту, где обычно возлагают цветы. Ребятам, по словам автора, от 14 до 16 лет. Всех пригласили на беседу в полицию.

Ранее сообщалось, что кемеровчан испугал ночной «призрак» Ленина.