СК заинтересовался задержкой расселения аварийного дома в Салехарде

Жители многоквартирного дома на улице Ямальской в Салехарде пожаловались на затянувшийся процесс переселения из аварийного жилья. Ситуацией занялся региональный Следственный комитет, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Во время личного приема у руководителя СК РФ по ЯНАО Андрея Егорова жильцы рассказали о проблеме. По их словам, продолжительное время их не расселяют, затягивая процесс. После этого в ведомстве было принято решение о проведении проверки.

Егоров поручил и. о. начальника салехрадского следственного отдела Арслану Мушаеву разобраться в причинах задержки. СУ СК взяло исполнение этого поручения на особый контроль. Жители надеются, что вмешательство правоохранителей ускорит процесс их переселения.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о программе расселения аварийного жилья.