СК заинтересовался жалобой на аварийный дом в Салехарде, который одолевают крысы

Жительница аварийного дома в Салехарде рассказала о нашествии крыс и ужасном состоянии здания. Ее жалобу проверят компетентные органы, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на информационный центр Следственного комитета.

По заявлению автора жалобы, двухэтажный дома по адресу Мира,13, «стремительно рушится». Состояние пугающее, а до кучи кошмарную обстановку создают полчища крыс. По мнению северянки, здание не переживет зиму. Холодные сезоны, как правило, в ЯНАО достаточно суровые.

«Сваи уже пробили пол в квартире, и он поднялся. В подъезде лопаются стены, а весной по проводке капала вода. Дом стремительно рушится», — сообщила горожанка Ямал-1.

В прошлые сезоны жильцы этого же дома столкнулись с проблемами с электропроводкой при +10 градусов. Что до грызунов: их излюбленными местами остаются полы и стены.

Согласно базе госреестра, дом на ул. Мира - 1976 года постройки. Он был включен в перечень аварийных с 2020 года, эксперты признали физический износ. Местные власти поручились расселить дом до 2027 года. Окружная прокуратура и СК региона проверяют жалобу жильцов.

Ранее сообщалось, что в Озерске не могут выселить пенсионерку, которая развела крыс.