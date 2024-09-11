СК возбудил уголовное дело против наемника из Грузии, подозреваемого в расправах над мирными жителями Курской области и других преступлениях. Об этом сообщает ТАСС и ссылается на данные, полученные из главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Следователи считают мужчину причастным к ряду различных злодеяний. Среди них убийство двух или более лиц, теракт, хранение и ношение огнестрельного оружия, а также другие преступления. По информации СК, Гамсхурдия на протяжении длительного срока вербует, учит и финансирует наемников, которые воюют в составе вооруженных сил Украины. Кроме того, мужчина сам является наемником и принимал участие в столкновениях с нашими войсками в Курской области. Уточняется, что находясь на территории России военные предпринимали действия, которые были направлены на расправу с местным населением.

Ранее сообщалось о том, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил позвать Россию на грядущую конференцию по Украине.