Случай «крестопада» выявили во Владивостоке

Во Владивостоке заметили Герб России без традиционных крестов, передает телеграм-канал News.VL. Соответствующая фотография также опубликована в мессенджере.

На изображении видно, что на Гербе России, расположенном на территории местного университета, отсутствует кресты — их нет на коронах и державе герба.

Этот случай выявлен на фоне подготовки к принятию нового законопроекта о защите религиозных символов, о котором в ранее заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Данный закон был внесен группой депутатов в мае 2025 года. Согласно его положениям, использовать изображения культовых зданий, характерные архитектурные элементы и другие объекты, содержащие религиозные символы, без самих символов запрещается. Это касается публикаций в СМИ, рекламы, оформления товаров, а также использования в государственных и муниципальных символах.

Авторы инициативы отметили, что в России продолжают фиксировать случаи искажения или стирания религиозных символов, например удаление крестов с фотографий православных храмов, рекламных баннеров, упаковок продуктов, элементов интерьера выставочных экспозиций, денежных знаков и публикаций в прессе.

Отмечалось, что подобные действия вызывают недовольство среди верующих и вызывают опасения по поводу сохранения религиозного наследия.

Ранее сообщалось, что на сайте Кремля обновили герб и вернули православные кресты.