Скандал с квартирой вынудил Ларису Долину отменить серию новогодних выступлений

Народная артистка России Лариса Долина понесла серьезные профессиональные потери на фоне громкой истории с продажей элитной московской квартиры. Из-за разразившегося скандала из ее плотного новогоднего графика исчезло сразу одиннадцать концертов, сообщили в Telegram-каналах.

Согласно данным издания, отмене подверглись не только четыре сольных выступления в Дубае, которые должны были стать одними из самых доходных в сезоне, но и семь запланированных корпоративных мероприятий в России на декабрь и январь. Ранее в ноябре появлялась информация, что гонорары лишь за «новогодний марафон» позволили бы певице заработать сумму, сравнимую со стоимостью ее пятикомнатной квартиры в центре столицы.

Причиной таких кадровых изменений, предположительно, стал затяжной юридический и медийный конфликт, связанный с продажей апартаментов. Долина продала свою квартиру за 112 млн руб., но затем, став жертвой мошенников, через суд добилась расторжения сделки и возврата жилья. В результате покупательница, предпринимательница Полина Лурье, осталась и без денег, и без недвижимости, что вылилось в публичное разбирательство.

Каждое выступление артистки оценивается в сумму порядка 3,5 млн руб. (плюс НДС). Таким образом, общие финансовые потери от отмены 11 концертов могут исчисляться десятками миллионов рублей. Это ставит под удар не только имидж исполнительницы, но и стабильность ее концертного графика, который ранее был практически полностью заполнен более чем на 30 мероприятий.

Ситуация демонстрирует, как личный юридический скандал может напрямую влиять на профессиональную деятельность публичных лиц, приводя к отказу организаторов от сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Самаре пенсионерка признала, что обманула покупательницу по «схеме Долиной».