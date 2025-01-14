Скандал с Нурмагомедовым на борту самолета назвали бытовой ситуацией

Инцидент с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, которого сняли с рейса в США, вполне был решаем на месте. Об этом сообщил «Газете.Ru» выразил боец поп-ММА и блогер Артем Тарасов.

Блогер посчитал, что Хабиб Нурмагомедов находился в плохом расположении духа во время конфликта на борту. Однако собеседник отметил, что история — обычная бытовая ситуация, которую раздули из ничего, просто потому, что речь про известного бойца. Вся история и ссоры решались на месте.

Нурмагомедов, как установили, занял место возле аварийного выхода. Проводница по протоколу спросила, может ли боец в случае ЧП помогать пассажирам. Однако Хабиб не смог внятно ответить, ввиду чего сотрудница попросила его уступить место тому, кто готов и знает английский язык. Нурмагомедов отказался пересаживаться, с чего и начался конфликт. Бортпроводница не могла позволить остаться бойцу на занятом месте. В итоге спортсмена высадили из самолета вместе с сопровождающими. Весь инцидент Нурмагомедов старался сохранять спокойствие и не стал вестись на «провокации».

Ранее сообщалось, что российский спортканал получил эксклюзивные права на трансляцию турниров UFC.