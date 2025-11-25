Скандал с печеньками: Роскачество встало на сторону офисных работников против боссов

Работодатель имеет право устанавливать внутренние правила, запрещающие прием пищи на рабочих местах. Нарушение таких локальных нормативных актов может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок. Об этом в беседе с RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

При этом Трудовой кодекс Российской Федерации гарантирует работникам право на перерывы для отдыха и питания. Работодатель обязан обеспечивать нормальные условия труда. Полный запрет на употребление воды или легких закусок без веских причин, таких как требования безопасности производства, может быть оспорен.

По словам эксперта, чрезмерно жесткие ограничения часто приводят к негативным последствиям. Сотрудники начинают скрывать перекусы, что повышает уровень стресса и снижает производительность. Краткосрочные перерывы на чай или еду без официального оформления помогают поддерживать концентрацию внимания.

Эффективной альтернативой полным запретам является внедрение гибких правил и договоренностей о так называемом пищевом этикете. Например, употребление блюд с сильным запахом или супов можно разрешать в специально отведенных для этого зонах.

