Скандал в немецкой армии: призывников заставляют проходить унизительную проверку «достоинства»

Министр обороны Германии Борис Писториус публично прокомментировал критику, вызванную обязательной процедурой медицинского осмотра гениталий у призывников, известной в стране как «проверка яичек». Чиновник выступил с заявлением, что данная практика не должна рассматриваться как унижение человеческого достоинства, пишет Лента.ру.

По словам Писториуса, характер необходимых медицинских обследований определяют исключительно профильные специалисты, и все процедуры будут проводиться в рамках принципов уважительного отношения к личности. Таким образом министр попытался сместить акцент с этических претензий на сугубо медицинскую необходимость.

Как поясняется, основной целью интимного осмотра является раннее выявление серьезных заболеваний, таких как паховые грыжи и возможные опухоли яичек. При этом отмечается существование гендерного асимметрии в данном вопросе: женщины, призываемые на службу, не проходят аналогичное обследование половых органов. Этот факт также становится предметом общественных дискуссий о единых стандартах и подходах к медицинскому обеспечению военнослужащих.

Заявление министра стало ответом на растущее общественное внимание к деталям армейского быта на фоне дискуссий о возрождении обязательной службы в Германии. Ситуация высветила классический конфликт между требованиями военной медицины, стремящейся к максимально полной диспансеризации, и правом гражданина на приватность, которое особенно остро воспринимается в рамках принудительного призыва.

