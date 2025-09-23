Скандал в семье Масков: отец миллиардера Эррол оказался в центре обвинений в сексуальном насилии детей

Отец Илона Маска Эррол оказался в центре громкого скандала. Журналисты The New York Times обнаружили, что его неоднократно обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетними детьми, что стало одной из ключевых причин охлаждения отношений с сыном-миллиардером.

Расследование американского издания показало, что обвинения в адрес 76-летнего Эррола Маска выдвигались в Южной Африке и Калифорнии. Речь идет о преступлениях против пятерых детей, среди которых есть как его родные, так и приемные. Первый инцидент датирован якобы 1993 годом, когда падчерица предпринимателя сообщила родным о домогательствах. Позднее у них даже родился общий ребенок.

В отношении Эррола Маска правоохранительные органы инициировали три отдельных полицейских расследования. Два из них были завершены по неизвестным причинам, а судьба третьего остается неясной. По данным газеты, члены семьи неоднократно обращались к Илону Маску за поддержкой в этом вопросе.

Сам Эррол Маск категорически отвергает все обвинения, называя их ложными и абсурдными. Он утверждает, что члены семьи сфабриковали историю, чтобы оказать давление на его знаменитого сына и получить от него денежные средства. Илон Маск публично пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

