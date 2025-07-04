Скандал в семье Виторганов: няня-блогерша обвинила детей в хамстве

Семья актера Эммануила Виторгана оказалась в центре скандала из-за конфликта с временной няней. Подробно об этом рассказала aif.ru супруга звезды Ирина Виторган.

Во время отдыха в Юрмале супруги наняли Николь Кононову для присмотра за дочерьми — 7-летней Этель и 6-летней Кларой. Однако уже через три дня сотрудничество закончилось громким скандалом. Кононова, оказавшаяся блогером, опубликовала в соцсетях пост о своем опыте работы в звездной семье. Она утверждала, что девочки вели себя неуважительно, бросая в нее грязное белье и приказывая все убрать.

Ирина Виторган в интервью назвала ситуацию «кошмаром» и объяснила, что девушка изначально преследовала свои цели.

«Мы доверились рекламе. Девушка ничего не умела, хотела, видимо, попиариться за наш счет. Не о чем говорить, поверьте. Скандала никакого не было. Что бы сейчас эта девушка ни говорила. Я рассчиталась с ней, и мы попросили ее уйти. Не проверили сразу ее соцсети… Вот и получили», — посетовала Ирина Виторган.

В семье Виторганов подчеркивают, что с постоянной няней, работающей много лет, подобных проблем никогда не возникало. Просто в этот раз она не смогла сопровождать семью за границу.

Ранее сообщалось, что врачи предупредили Виторгана о рисках тромбоэмболии, сердечного приступа и инсульта.