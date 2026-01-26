Скандал в СФР: пожилым людям массово выставляют счета за «лишние» деньги

Пенсионерам необходимо с повышенным вниманием относиться к информированию Социального фонда России об изменениях в своей жизни, поскольку ряд таких перемен может привести к образованию значительной переплаты. Как пояснила юрист Оксана Красовская в беседе с «Прайм», обязанность незамедлительно сообщать в СФР возникает при любых обстоятельствах, влияющих на размер фиксированной выплаты.

Наиболее распространенная ситуация связана с надбавками за иждивенцев. Доплата, положенная пенсионеру, на содержании которого находится ребенок-студент очной формы обучения, автоматически прекращается при его трудоустройстве, отчислении из вуза или переходе на заочное отделение. Молчание в этом случае приводит к тому, что гражданин продолжает получать деньги, на которые более не имеет права. Аналогичный риск возникает у получателей северных надбавок: при переезде в регион с иным климатическим коэффициентом размер пенсии должен быть пересчитан, а несообщение о смене места жительства формирует задолженность перед государством.

В случае выявления таких фактов СФР не только прекращает неправомерные выплаты, но и вправе в судебном порядке взыскать всю сумму переплаты, полученную гражданином после наступления соответствующих обстоятельств

