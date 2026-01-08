Скандал в шоу-бизнесе: Семенова раскрыла правду о сотрудничестве с Долиной

Певица и автор песен Екатерина Семенова сообщила о прекращении творческого сотрудничества с народной артисткой России Ларисой Долиной. Соответствующее заявление она сделала в интервью средствам массовой информации. Об этом сообщил NEWS.ru .

Семенова отметила, что работа с Долиной, для которой она написала несколько композиций, была важным этапом в ее карьере. Однако в настоящее время она предпочитает сотрудничать с людьми, которых, по ее словам, любит и уважает. В качестве основной причины завершения совместной работы артистка назвала несовпадение характеров и мировоззренческих позиций.

Екатерина Семенова является автором ряда известных песен, включая «Глупое зеркало» и «Ты мне жизнь задолжал», которые исполняла Лариса Долина. Помимо этого, в ее творческом активе такие хиты, как «Подруги замужем давно» и «На минутку». Композитор также работала с другими известными исполнителями, среди которых Алена Апина, Светлана Лазарева и Владимир Маркин.

Ранее сообщалось, что вопрос с освобождением квартиры Ларисой Долиной остается открытым.