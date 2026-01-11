В свои 40 лет: Ирина Шейк разделась для культового модного календаря Pirelli

Российская топ-модель Ирина Шейк представила публике результат своей работы над культовым календарем Pirelli, выход которого запланирован на 2026 год. 40-летняя звезда, отметившая на этой неделе юбилей, поделилась в соцсетях кадрами смелой фотосессии, сопроводив их фразой: «Лучший способ начать 2026-й!».

Как пишет The Voice, снимки, сделанные для одного из самых статусных и закрытых проектов в мире моды, демонстрируют Шейк в минималистичном образе. Модель запечатлена почти обнаженной, прикрытой лишь легкой струящейся тканью, подчеркивающей ее фигуру. Стилисты сделали акцент на естественность: распущенные волосы и легкий макияж создают образ вневременной красоты.

Проект Pirelli, выходящий с 1964 года, традиционно собирает на своих страницах самых влиятельных и узнаваемых лиц индустрии. В новом выпуске вместе с Шейк снялись такие звезды, как Тильда Суинтон и Изабелла Росселлини.

Это событие в карьере модели служит ярким примером того, как меняются стандарты в современной индустрии красоты и моды. Участие в подобном проекте в 40 лет демонстрирует устойчивый тренд на долголетие карьеры и востребованность моделей разного возраста.

