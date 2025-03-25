Скандал вокруг торжества: раскрыты тайны жениха дочери Волочковой

Журналисты SPB.KP.RU выяснили подробности о жизни Никиты Григоряна, который в скором времени станет мужем дочери балерины Анастасии Волочковой.

Волочкова-младшая и Григорян познакомились год назад. По словам самой Ариадны, она молилась в церкви и просила послать ей хорошего мужчину. Уже вскоре произошла судьбоносная встреча, в джаз-клубе на концерте. Роман развивался стремительно, а спустя три месяца возлюбленный сделал предложение.

«Комсомолка» выяснила, что это парень из простой семьи, воцерковлен и поет в церковном хоре. По словам Ариадны, мужчина ее обеспечивает, хотя она и сама преподает иностранные языки и зарабатывает хорошо.

Сам Григорьян учился в Щукине в школе с углубленным изучением немецкого языка, а также получил образование в Германии. На 18-летие он поступил в Московский авиационный институт, окончил магистратуру РГГУ по направлению «Менеджмент».

По данным сервиса Rusprofile, Никита Григорян имел два бизнеса, но не успешных. В клининг с приятелями он вложил 200 тысяч рублей. Прибыли было мало, дело закрыли, оставив долг в 97 тысяч рублей. Два года назад Григорьян перестал числиться учредителем.

Бизнес по продаже табачной продукции потребовал вложения миллиона. Много долгов, снова убыток, причем на 2,5 миллиона рублей.

С 2023 года Григорян больше не пытался обустроить бизнес, стараясь найти новую работу. КП отмечает, что мужчина регистрировался на сайтах быстрых займов и пытался взять в долг 15 тысяч рублей. По данным сайта судебных приставов, также есть штраф, который он не может выплатить в ГИБДД. Сумма неизвестна.

Кроме того, журналисты выяснили, что на Григоряне висит долг в 17 тысяч 773 рубля в ФНС.

«Родители Никиты простые люди, небогатые. Отец его занимался небольшим строительным бизнесом, но компанию эту он закрыл. Много лет он работает в такси. В семье у них старенькая машина Хонда. Никита на ней иногда тоже ездит», — рассказал «КП» знакомый Григоряна.

Известно, что Анастасия Волочкова благословила брак дочери и ее нового избранника. Единственная 19-летняя наследница станет женой уже 26 апреля, в особняке в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор соучастникам хищения у балерины Волочковой.