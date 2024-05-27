Скандальная БДСМ-вечеринка в Екатеринбурге привела к уголовному делу

СК по Свердловской области возбудил уголовное дело после вечеринки 18+ при участии известного организатора БДСМ мероприятий. Дело может стать одним из самых громких в Свердловской области. Об этом пишет РЕН ТВ.

В скандальной вечеринке в Екатеринбурге засветились известные личности города, преподаватели вузов и несовершеннолетние гости. Они уже не первый раз развлекаются на развратной тусовке, но недавно их «лавочку» прикрыли правоохранители. Подробности выяснил корреспондент Багаудин Багаудинов.

При появлении силовиков гости начинают спешно покидать территорию вечеринки, одеваться и искать свои вещи. При этом некоторые прикидывались гостями музыкального вечера, встречи по интересам. Эта отговорка не сработала, ведь прямо при полиции одну из участниц очевидно «наказывали» по всем БДСМ-канонам. На откровенность вечера указывали и предметы в сумках людей, среди которых достаточно игрушек для взрослых.

Ситуация скандальная не только из-за направленности тусовки. Дело в том, что вся вакханалия творилась в здании, посвященном воинской славе.

По данным телеканала, организатором этой БДСМ-вечеринки является известный в Екатеринбурге бизнесмен Станислав Словиковский. Теперь он главный фигурант уголовного дела. Разбирательства проведут и с его помощниками.

Ранее сообщалось, что участника скандальной вечеринки Ивлеевой оштрафовали за пропаганду нетрадиционных ценностей.