Скандальное разоблачение на концерте Coldplay: глава IT-компании попался на измене

Неожиданный скандал разгорелся во время концерта популярной рок-группы Coldplay, где случайно были замечены в интимной близости руководитель IT-компании Astronomer Энди Байрон и глава HR-службы этой же организации Кристин Кэбот, сообщил «Телеканал 360».

Инцидент попал на видео: пара была замечена обнимающейся во время выступления. Когда влюблённых запечатлела камера, они попытались скрыться от объективов: Кэбот закрыла лицо руками, а Байрон спрятался за ограждением. Ситуация не осталась незамеченной даже для солиста группы Криса Мартина, который в шутку предположил, что у парочки «либо роман, либо они очень стеснительные».

По информации СМИ, в это время законная супруга руководителя Astronomer находилась дома с детьми, ничего не подозревая о похождениях своего мужа.

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