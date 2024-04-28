Скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна госпитализировали в Нью-Йорке

Американского продюсера Харви Вайнштейна увезли в больницу при тюрьме из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщил его адвокат Артур Айдала, передает AP.

Адвокат Артур Айдала сравнил проблемы Харви Вайнштейна со здоровьем с катастрофой. Кинопродюсеру стало невероятно плохо, в связи с чем его экстренно госпитализировали в больницу «Бельвью» при тюрьме в Нью-Йорке. Ему оказывают необходимую помощь, берут анализы, проводят обследования.

Адвокат отметил, что говорить о точных причинах проблем с самочувствием Вайнштейна пока преждевременно. Он лишь намекнул, что помощь потребуется «значительная».

Напомним, что Харви Вайнштейн отбывает срок по статье об изнасиловании и принуждении к половому акту женщин, среди которых ассистентки, начинающие и профессиональные актрисы. Суд в Нью-Йорке приговорил его в 23 годам, а в Лос-Анджелесе — еще к 16-ти. Адвокаты безуспешно пытались обжаловать приговоры, ссылаясь на недостоверные жалобы и ложь потерпевших. Лишь недавно апелляционный суд подтвердил, что определенные нарушения в жалобах женщин действительно были, что может стать основанием для пересмотра дела.

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