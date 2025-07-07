Скандальную платную курилку в Пулково закрывают на ремонт

Аэропорт Пулково временно закрывает платную курилку для пассажиров — помещение требует ремонта после того, как конструкции повредились из-за большого наплыва людей. Ранее за использование зоны для курения взимали плату в размере 500 руб.Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Популярная среди курящих пассажиров зона в аэропорту Пулково уходит на вынужденный ремонт. Как пояснили в пресс-службе аэропорта, стены помещения не были рассчитаны на такое количество людей — пассажиры постоянно опирались на них, что привело к повреждениям.

Введение платы в 500 руб. за использование курилки ситуацию не исправило. Несмотря на ограничение по количеству человек внутри, пассажиры продолжали заполнять помещение сверх нормы. Теперь аэропорту предстоит укрепить конструкции, чтобы в будущем избежать подобных проблем.

Точные сроки завершения работ пока не называются. В пресс-службе отметили, что курильщикам придется на время обходиться без специально оборудованной зоны — альтернативных мест для курения в терминалах Пулково не предусмотрено.

Ранее в Пулково рассказали, что бесплатные курилки остались на улице.